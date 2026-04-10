L’impennata dei prezzi dell’energia | in 5 anni gas +70% ed elettricità +100%

Negli ultimi cinque anni, i prezzi dell’energia hanno registrato aumenti significativi. Dal 2018 al 2023, il costo del gas è salito del 70%, mentre quello dell’elettricità è più che raddoppiato, raggiungendo un incremento del 100%. Nel 2025, rispetto al 2022, i prezzi si sono stabilizzati, ma restano elevati rispetto a tre anni fa. La situazione attuale riflette le variazioni di mercato e le condizioni internazionali.

Se la situazione dei prezzi dell’energia è rimasta stazionaria nel 2025, rispetto al 2022 i costi sono superiori del 70% per quanto riguarda il gas e del 100% per l’elettricità. È quanto emerge dall’Analisi Enea del sistema energetico italiano per l’intero 2025, che evidenzia anche una lieve crescita delle rinnovabili (+1%), seppur ancora molto indietro rispetto agli obiettivi Pniec (-20%). I dati preliminari del primo trimestre 2026 vedono emissioni di CO2 e consumi di energia in calo entrambi dell’1%. “Per raggiungere il target dell’Energy Efficiency Directive (Eed) nell’Europa a 27, occorrerebbe un calo dei consumi del 3% medio annuo,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Enea, prezzo del gas +70%, elettricità +100% sul 2022Prezzi dell'energia ancora elevati rispetto al periodo precrisi 2022 (gas +70%, elettricità +100%) mentre la situazione nel 2025 è stazionaria per...

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Dal blocco dello stretto di Hormuz all’impennata di gas e petrolio, l’industria chimica europea ha visto aumentare fino al 50% i costi per le plastiche. L'articolo di Le Monde. x.com