Lilli Tagger travolge Samsonova | è nei primi 100 del tennis mondiale

Lilli Tagger ha raggiunto un risultato importante nel torneo di Linz, superando la testa di serie numero tre Liudmila Samsonova con un punteggio di 6-2 7-6. Con questa vittoria, si è inserita tra le prime 100 giocatrici del ranking mondiale, segnando un nuovo record personale nel circuito professionistico. La partita si è conclusa con la vittoria di Tagger nel secondo set al tie-break.

Lilli Tagger ha messo a segno un traguardo fondamentale nel torneo di Linz, superando la testa di serie numero tre Liudmila Samsonova con un 6-2 7-6. La diciottenne austriaca, allieva di Francesca Schiavone, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale e ha scalato la classifica mondiale entrando tra le prime cento giocatrici del ranking. Il 9 aprile 2026 segna una svolta per la giovane talento che ora dovrà affrontare un derby interno contro la connazionale Anastasia Potapova. L’ascesa della giovane austriaca e il nuovo scenario nei quarti. La prestazione di Lilli Tagger contro la russa Samsonova non è solo un successo locale, ma un salto di qualità professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lilli Tagger travolge Samsonova: è nei primi 100 del tennis mondiale Lilli Tagger stordisce Badosa: il prodigio di 18 anni vola a LinzLilli Tagger, la promessa diciottenne di Linz, ha conquistato un successo fondamentale battendo Paula Badosa per 6-4 7-6(5) durante la seconda... Leggi anche: Bergamo, oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026 WTA Linz: Tagger annulla otto set point a Samsonova, primi quarti ‘500’Tennis - WTA Linz, Tagger batte Samsonova in due set al quarto match point. Ora i quarti con Potapova. Pliskova elimina Alexandrova ... ubitennis.com WTA Linz, tabellone: Andreeva guida il seeding, presente Lilli TaggerTennis - WTA | Cambio di slot e di superficie all'Upper Austria Ladies Linz. Wild card per Mirra, Alexandrova tenta di difendere il titolo di un anno (e due mesi) fa ... ubitennis.com