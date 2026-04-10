Liguria nebbia e maccaia | visibilità ridotta e clima instabile

Venerdì 10 aprile, la Liguria si presenta con un cielo coperto e una visibilità limitata a causa di nebbia e nuvole basse. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da un clima instabile e da un’atmosfera densa di foschia, che rendono difficile la percezione a distanza. Le condizioni meteorologiche continueranno a influenzare la regione durante la giornata, con possibili variazioni nel corso delle ore.

La Liguria si sveglia venerdì 10 aprile con un cielo caratterizzato da una visibilità ridotta e fenomeni nuvolosi bassi. Gli esperti del Centro Limet segnalano che tra la notte e le primissime ore di questo venerdì, banchi di nebbia marittima, il cosiddetto caligo, hanno interessato alcuni tratti della fascia costiera, partendo dal mare verso l’interno. Le condizioni atmosferiche odierne vedono un passaggio dalla densa foschia mattutina alla maccaia, ovvero nubi a bassa quota lungo le coste, con una tendenza all’attenuazione nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda le zone interne e i valichi, il cielo resta velato, offrendo al sole un aspetto simile a quello che si osserva attraverso un vetro smerigliato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, nebbia e maccaia: visibilità ridotta e clima instabile Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi visibilità ridotta: “Sembra Milano”La Capitale si è svegliata oggi avvolta dalla nebbia: banchi bianchi e densi hanno causato scarsa visibilità nella maggior parte dei quartieri di... Marciapiedi assenti, pavimenti scivolosi e visibilità ridotta: "Rischi per pedoni e automobilisti"I residenti denunciano le problematiche strutturali nella via che porta alla sede comunale.