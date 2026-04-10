Liguria | 26 comuni al TAR per salvare i territori montani

Ventisei comuni in Liguria hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo contro il provvedimento del Consiglio dei Ministri che riguarda la definizione dei territori montani. La decisione riguarda l'area e le delimitazioni dei comuni considerati montani nella regione. La questione riguarda principalmente l'applicazione di norme e criteri specifici stabiliti dal governo. La causa si concentra sulle modalità di perimetrazione e sui criteri adottati per individuare le aree montane.

Ventisei amministrazioni liguri hanno deciso di impugnare il recente provvedimento del Consiglio dei Ministri riguardante la perimetrazione dei comuni montani. L’azione legale, che vedrà il coinvolgimento diretto di Anci Liguria, si concentrerà sul TAR del Lazio per contestare l’esclusione di numerosi territori dalla categoria protetta, nonostante le loro specifiche caratteristiche geografiche e socio-economiche. Il coordinamento dell’iniziativa è avvenuto oggi attraverso un incontro operativo volto a definire i dettagli tecnici della strategia difensiva. La riunione è stata guidata da Fabio Natta, in qualità di vicepresidente di Anci Liguria e coordinatore della Consulta Piccoli Comuni, insieme ai dirigenti dell’ente, tra cui la direttrice reggente Annalisa Cevasco e il vicedirettore Luca Petralia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 26 comuni al TAR per salvare i territori montani Comuni montani. Ricorso al Tar per l’esclusione“No” alla revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani introdotta dal governo, che escluderebbe oltre un migliaio di comuni italiani... Lazio: rivoluzione verde per salvare i territori montaniIl Lazio approva la legge per la montagna: incentivi per coltivare terre abbandonate e contrastare lo spopolamento Il Consiglio Regionale del Lazio... Temi più discussi: Liguria, successo per Portofino Days 2026: cresce la terra da fiction; Elezioni comunali maggio 2026, nella provincia di Napoli si vota in 26 Comuni: ecco quali; MilleRemi in sciu ma: tutto pronto per la decima edizione di sabato 25 e domenica 26 aprile; Sassello ospita il concorso Mieli dei Parchi della Liguria, il 19 aprile la premiazione. Difesa dei territori montani: Anci Liguria e 26 Comuni compatti nel ricorso al TAR contro il Decreto MontagnaDifesa dei territori montani: Anci Liguria e 26 Comuni compatti nel ricorso al TAR contro il Decreto Montagna ... msn.com Sei comuni dello Spezzino assieme ad Anci nella partita del ricorso al Tar contro il decreto montagnaSei comuni dello Spezzino assieme ad Anci nella partita del ricorso al Tar contro il Decreto montagna ... msn.com Non si arrestano i problemi sul fronte della viabilità autostradale in Liguria - facebook.com facebook Regione Liguria, via libera dalla giunta a un milione al Teatro Carlo Felice x.com