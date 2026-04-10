Lidia in macelleria a Forlì | ucciso per un cellulare arrestato

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, si è verificato un episodio violento in una macelleria di Forlì in cui è stato ucciso un uomo. L'evento ha portato all'arresto di un uomo, accusato di omicidio volontario aggravato. La vittima è un uomo di nome Khalid Ouqassou, e il motivo dello scontro sarebbe stato legato a un cellulare. L’indagine è ancora in corso.

Un tragico scontro avvenuto nel cuore della notte tra il 6 e il 7 aprile ha portato all'arresto di Nadij Badr, accusato di omicidio volontario aggravato, dopo la morte di Khalid Ouqassou nella macelleria "Mzab di via Ravegnana a Forlì. Il ferimento mortale, causato da un coltello da macellaio, è scaturito da una lite per motivi banali tra due uomini che condividevano un riparo improvvisato dietro il bancone dell'attività commerciale. L'episodio si è consumato intorno alle ore 2:30 del mattino in . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lidia in macelleria a Forlì: ucciso per un cellulare, arrestato Omicidio a Forlì, 45enne ucciso a coltellate in una macelleria nella notte: fermato il presunto assassinoUn uomo di 45 anni è stato ucciso con diverse coltellate in una macelleria a Forlì dopo una lite nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. Strage in macelleria a Forlì: finisce in sangue una lite tra connazionaliA Forlì, una disputa tra due cittadini marocchini è terminata con la morte di uno dei due, un uomo di 40 anni, colpito a colpi di coltello.