L'ex calciatore della Juventus ha dichiarato che il rapporto con l'ex allenatore è stato difficile, in particolare a causa dell'esclusione dalla squadra per la Champions League nella stagione 2017-18. La sua testimonianza si concentra sul senso di delusione provato durante quel periodo, che ancora oggi rimane un ricordo doloroso. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento con la squadra torinese e le decisioni prese dall'allenatore in quella stagione.

L’ex difensore della Juventus, Lichtsteiner, ha recentemente acceso i riflettori su un episodio che ancora oggi gli provoca dolore, riferendosi al periodo trascorso sotto la guida di Allegri e alla sua esclusione dalle convocazioni per la Champions League nella stagione 2017-18. Il tecnico svizzero, attualmente impegnato come allenatore del Basilea dopo la nomina avvenuta a gennaio, ha voluto fare un confronto tra le diverse filosofie vissute a Torino, distinguendo nettamente l’approccio di Conte da quello di Allegri. Il metodo Conte e la costruzione di una mentalità competitiva. Ripensando ai tempi trascorsi in bianconeri, Lichtsteiner ha evidenziato come il rapporto con Conte fosse caratterizzato da una certezza assoluta nei risultati fin dal primo giorno di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lichtsteiner: “Con Allegri è un dolore”, il trauma della Champions

Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea: «Tra Conte e Allegri scelgo…»di Redazione JuventusNews24Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea: «Tra Conte e Allegri scelgo…».

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CON IL TRIDENTE VERSO L’UDINESE Secondo Sky Sport, Massimiliano Allegri avrebbe nuovamente provato il 4-3-3, con Pulisic e Leão riportati nelle loro posizioni naturali A completare l’attacco, ci dovrebbe essere uno tra Giménez e Füllkrug con il - facebook.com facebook

Schira: “ #Allegri vuole in estate un attaccante da 20 gol stagionali e che possibilmente conosca già la Serie A. Nicolas Jackson ad esempio non fa impazzire il tecnico livornese. Piace tanto #Kean. Il #Milan prenderebbe #Lewandoski domani mattina, ma i cos x.com