Liceo Flacco di Bari la piazza intitolata al professore antifascista Michele D' Erasmo

È stato dedicato al professore Michele D'Erasmo un largo situato di fronte alla facciata del liceo classico Orazio Flacco, in corso Vittorio Veneto a Bari. La cerimonia si è svolta di recente, con la cerimonia di intitolazione alla presenza di rappresentanti dell’istituto e di alcuni cittadini. La piazza ora porta il nome del professore antifascista, noto per il suo impegno nel settore dell’istruzione.

E' stato intitolato al professore Michele D'Erasmo il largo prospiciente la facciata del liceo classico Orazio Flacco, in corso Vittorio Veneto a Bari. Alla cerimonia ha preso parte, tra gli altri, il sindaco del capoluogo pugliese, Vito Leccese.A proporre l'intitolazione sono stati, oltre che il. 🔗 Leggi su Baritoday.it Giarre, grande partecipazione per la Notte Nazionale del liceo classico al Michele AmariSi è svolta nei giorni scorsi, al ‘Michele Amari’ di Giarre, la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, un appuntamento ormai... Presidio antifascista davanti al Comune, la Questura precisa: "Nessun divieto, richiesto solo lo spostamento in piazza Garibaldi"L'autorità di via Lalli interviene su quanto denunciato dal movimento Cambiare Rotta che aveva lanciato la manifestazione in piazza XX Settembre,... Temi più discussi: Largo ai Giovani protagonisti del patrimonio culturale europeo; Un disperato bisogno di Arnold Schoenberg; CERTAME FILOSOFICO NAZIONALE CARABELLESIANO A MOLFETTA: STUDENTI DA TUTTA ITALIA PER TEMPO E FONDAMENTO; Filosofia. Al via a Molfetta la Sesta Edizione del Certame Nazionale Carabellesiano: al centro la riflessione su Tempo e Fondamento. Lancio di palloncini al liceo Flacco di Bari per il primo giorno di lezioni: insorgono ambientalistiPalloncini azzurri lanciati in aria: le prime classi del liceo classico Flacco di Bari vengono accolte così l'inizio del nuovo anno scolastico. Una cerimonia molto evocativa, ma che non ha trovato il ... bari.repubblica.it Notte prima degli esami, a Bari studenti del liceo Orazio Flacco cantano prima della MaturitàUn rito a cui gli studenti del liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari non riescono a sottrarsi: compattarsi sugli scalini di scuola, per cantare Notte prima degli esami di Antonello Venditti a ... bari.repubblica.it PNRR Erasmus+ – Un ponte tra culture, dal 21 al 28 marzo Dal 21 al 28 marzo il Liceo “Quinto Orazio Flacco” ha avuto l’onore di accogliere una delegazione ungherese composta da dieci studenti e due docenti della scuola Karolina Óvoda, Általános Iskola - facebook.com facebook