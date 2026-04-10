Un gruppo di ex studenti del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria ha deciso di istituire quattro borse di studio in memoria di un loro insegnante, a cinquant’anni dal diploma. La scelta è stata fatta per offrire un aiuto economico agli studenti che si iscriveranno al liceo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla scuola, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione o sui destinatari.

A cinquant’anni dal conseguimento del diploma, un gruppo di ex studenti della classe III F del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria ha deciso di trasformare il ricordo di un insegnante in un sostegno economico per i nuovi iscritti. L’iniziativa prevede l’erogazione di quattro borse di studio da 500 euro ciascuna, destinate agli studenti che inizieranno il percorso scolastico nell’anno accademico 20262027, con l’obiettivo specifico di finanziare l’acquisto di vocabolari, strumenti essenziali e costosi per lo studio delle discipline umanistiche. L’eredità pedagogica del Professor Marino tra memoria e concretezza. Il nucleo centrale di questo gesto di solidarietà risiede nella figura del Professor Marino, docente di Latino e Italiano che ha lasciato un segno profondo negli studenti dell’anno scolastico 1972-1973. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo di Reggio: 4 borse di studio per onorare un caro maestro

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Reggio Calabria, ex alunni del Liceo Campanella donano 4 borse di studio in memoria del Professor Marino - facebook.com facebook