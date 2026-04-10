Licenziamenti nell’indotto Stellantis | i sindacati chiedono un intervento urgente

I sindacati hanno espresso preoccupazione per i licenziamenti collettivi previsti per il 30 aprile, che coinvolgeranno i lavoratori di tre aziende dell’indotto di un noto costruttore automobilistico. La manifestazione si è svolta per chiedere un intervento urgente, evidenziando la situazione di incertezza che si è creata tra i dipendenti di Trasnova, Logitech e Tecnoservice. La discussione si concentra sulla tutela dei posti di lavoro.

“Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per i licenziamenti collettivi che scatteranno il 30 aprile e che riguarderanno i lavoratori di Trasnova, Logitech e Tecnoservice dell’indotto Stellantis. Per questo alla Regione Lazio abbiamo chiesto di convocare immediatamente le aziende e aprire.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Cassino, l'indotto Stellantis precipita: avviati i licenziamenti per Trasnova, Teknoservice e Logitech. Sindacati in trinceaContratti in scadenza il 30 aprile e zero commesse: scatta il conto alla rovescia di 75 giorni.