Librino Forum del Terzo Settore e Unict siglano un accordo su formazione e partecipazione

Questa mattina, presso l'Istituto Omnicomprensivo Angelo Musco nel quartiere di Librino, si è svolta una giornata dedicata alla partecipazione, alla democrazia e alla solidarietà. L'evento è stato promosso dal Forum del Terzo Settore di Catania e dall'Università degli Studi di Catania, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti tra le istituzioni educative e le organizzazioni sociali del territorio. Durante l'iniziativa sono stati firmati un accordo e diverse proposte di collaborazione.

Questa mattina, presso l'Istituto Omnicomprensivo Angelo Musco nel quartiere di Librino, si è tenuta l'iniziativa “Insieme: partecipazione, democrazia, solidarietà”, promossa da Forum del Terzo Settore di Catania e Università degli Studi di Catania. Hanno partecipato e risposto alle domande di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it “Siete Presente“. Cultura e partecipazione. Premiati i volontari del terzo settoreEMPOLI La speranza nel domani, visto l’oggi difficile, risiede in due fattori: giovani e volontariato. Terzo settore in affanno, il Forum toscano chiede una svolta: “Schiacciati dal fisco e dalla burocrazia”FIRENZE – A un decennio esatto dalla promulgazione della legge delega del 2016, il mondo dell’associazionismo e della cooperazione traccia un... Si parla di: Al via Travelexpo 2026: tre giorni di workshop, open forum e networking sul turismo. In un libro i primi 10 anni del Forum Terzo settore''La solidarieta' non e' un lusso'' è il titolo del volume che racconta la storia dei primi 10 anni del Forum del Terzo settore Il libro, attraverso le voci dei protagonisti principali, traccia la ... vita.it Giancarlo Moretti, nuovo portavoce del Forum del Terzo SettoreEletto con 135 voti favorevoli, tra rappresentanti dei soci e Forum regionali, su 171 presenti. Raccoglie il testimone da Vanessa Pallucchi. Nominati anche gli altri organi sociali del Forum Giancarlo ... vita.it