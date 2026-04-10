Libano tre giornalisti uccisi dai bombardamenti | la verità nel mirino

Il 8 aprile, durante un raid israeliano sul Libano, tre giornalisti sono stati uccisi mentre si trovavano sul luogo degli scontri. L’attacco si è verificato in un momento di violazioni degli accordi di tregua, che hanno portato a un bilancio di oltre 250 vittime e numerosi feriti. La notizia arriva in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte nel conflitto.

Tre professionisti dell’informazione hanno perso la vita mercoledì 8 aprile a seguito di massicci bombardamenti israeliani sul Libano, in un contesto di violazione degli accordi di tregua che ha causato oltre 250 vittime e più di 1.165 feriti in sole due ore. Gli attacchi, che hanno l’impiego di ben 150 esplosivi, hanno colpito direttamente figure chiave del giornalismo locale, tra cui Mohammed Wishah, Ghada Dayekh e Suzan Khalil. La sistematica interruzione della testimonianza sul campo. L’offensiva che ha colpito il territorio libanese lo scorso mercoledì non si è limitata a colpire infrastrutture o obiettivi militari, ma ha centrato individui impegnati nella cronaca quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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