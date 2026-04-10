Da mercoledì, l’attenzione si è spostata dal Medio Oriente all’area libanese, con l’attuale escalation tra le parti coinvolte. Il primo ministro ha annunciato un’apertura ai colloqui diretti, mentre sono continuate le azioni militari sul territorio. La situazione rimane tesa, con diversi atti di forza e dichiarazioni da entrambe le parti, che mantengono alta la tensione nella regione.

Da mercoledì lo scacchiere politico diplomatico si è spostato dall'Iran al Libano. A riportare al centro dell'attenzione lo scontro con Hezbollah ci ha pensato Benjamin Netanyahu con una duplice mossa politico-militare. Da una parte ha autorizzato i pesanti bombardamenti sulle zone abitate di Beirut che hanno fatto 250 morti e rischiano di far naufragare il negoziato Usa-Iran. Dall'altra ha accolto la richiesta del governo libanese di avviare negoziati diretti per risolvere lo scontro con Hezbollah. "I negoziati - stando all'ufficio del premier - si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull'instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Libano, spiragli dopo le bombe. Netanyahu apre ai colloqui diretti

Nbc: «Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre attacchi in Libano». Israele apre ai colloqui con Beirut. Hormuz chiuso? «L’Iran farà passare 15 navi al giorno» – La direttaNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

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