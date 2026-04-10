Libano raid di Israele a Beirut ripreso in diretta da una ragazzina in un video di Snapchat

Un raid condotto da Israele a Beirut, in Libano, è stato registrato in diretta da una ragazzina tramite un video su Snapchat. L’episodio si è verificato nel contesto di tensioni nella regione. La registrazione mostra l’attacco e le ripercussioni sulla zona circostante. Le autorità locali stanno valutando le conseguenze dell’incidente e le rilevazioni ufficiali sono in corso. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media.

Un raid di Israele a Beirut, in Libano, ripreso in diretta da una ragazzina, in un video di Snapchat. Naya Fakih stava camminando con suo padre sulla Corniche Mazraa Street della capitale libanese mercoledì pomeriggio, quando ad un certo punto ha immortalato casualmente, mentre registrava un video su Snapchat, un attacco missilistico con forti esplosioni nelle vicinanze. Entrambi suggeriscono che potrebbe trattarsi di un attacco aereo. Qualche istante dopo si sente il suono dei razzi che colpiscono gli edifici vicini, spingendo Naya a urlare e piangere mentre corrono a mettersi al riparo all’ingresso di un edificio. La madre di Naya, Ghida Fakih, ha detto di aver appreso dell’incidente per la prima volta attraverso una telefonata concitata di sua figlia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, raid di Israele a Beirut ripreso in diretta da una ragazzina in un video di Snapchat Libano, esplosioni e fumo a Beirut per i nuovi raid di IsraeleEsplosioni e fumo nel cielo di Beirut, in Libano, giovedì pomeriggio, per nuovi raid di Israele. Attacco alla base Unifil in Libano, feriti tre caschi blu ghanesi: uno è grave. L’accusa da Beirut: «Raid da Israele»Sono feriti in modo grave tre caschi blu della missione Onu Unifil, dopo due attacchi missilistici consecutivi che hanno colpito poco prima delle 18... Temi più discussi: Libano, Beirut travolta dai raid israeliani: centinaia tra morti e feriti; Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'; Raid di Israele in Libano, sabato colloqui tra Usa e Iran in Pakistan; Trump, 'i raid di Israele sul Libano scaramucce, va tutto bene'. Video. Raid di Israele in Libano: oltre 200 morti e 1.000 feritiVideo. Il Libano è alla ricerca di sopravvissuti dopo gli attacchi israeliani su Beirut, Tiro e il villaggio meridionale di Abbassiyeh, che hanno ucciso almeno 203 persone e ne hanno ferite oltre 1.00 ... it.euronews.com L'Ue critica Israele. Anche Mattarella condanna i raidRidurre i rischi energetici, inviti al dialogo e mosse per forzare la mano sugli attori belligeranti: per far tacere le bombe in Medioriente e rimettere in carreggiata le petroliere su Hormuz. Si può ... ilgiornale.it Teheran: non partecipiamo a negoziati se continuano raid in Libano - facebook.com facebook Gli attacchi di Israele in Libano stanno diventando un problema per Trump x.com