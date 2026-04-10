Martedì a Washington si terrà il primo incontro diretto tra le delegazioni libanese e israeliana presso il Dipartimento di Stato. La riunione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi e del coinvolgimento del gruppo Hezbollah, con attenzione anche al vertice tra le autorità statunitensi e i rappresentanti libanesi e israeliani. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali accordi o obiettivi specifici del meeting.

Martedì a Washington presso il Dipartimento di Stato dovrebbe tenersi il primo incontro diretto tra le delegazioni libanese e quella israeliana. L’appuntamento è di grandissima importanza e di altrettanta difficoltà. Nella primavera del 2007 ho visitato i contingenti militari della missione Unifil nel sud del Libano. Tra i principali compiti affidati dal Consiglio di Sicurezza ai caschi blu c’era il supporto tecnico alle forze armate libanesi per le operazioni di disarmo dei miliziani dire Hezbollah. Purtroppo ho constatato già allora che i militari libanesi non avevano né i mezzi né l’ok per agire. A venti anni di distanza è triste ricordare che l’esercito libanese non è mai stato in grado di fare un passo concreto in questa direzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libano?Israele, il vertice di Washington e il nodo Hezbollah. L’opinione di Mayer

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Secondo quanto riportato dall’Associated Press, i negoziati diretti tra Israele e Libano dovrebbero iniziare la prossima settimana a Washington, D.C., con la possibilità di migliorare gli sforzi per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, messi in crisi dopo gli attac - facebook.com facebook