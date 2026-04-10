Al Teatro degli Arrischianti di Sarteano si svolge il ciclo di incontri intitolato

"Lezioni di scena" del progetto Frame: un ciclo di incontri al Teatro degli Arrischianti di Sarteano, dedicati alla scrittura di scena e condotti da Alessandro Serra, noto regista, fotografo e autore teatrale a livello internazionale. Tramite il progetto Frame, promosso dal comune di Sarteano insieme alla Nuova Accademia degli Arrischianti e alla Compagnia TeatroPersona, il paese di Sarteano continua a raccontare qualcosa di sé attraverso la cultura, capace di creare così esperienze di conoscenza e nuovi obiettivi. Ed è attraverso questa prospettiva di cultura e sapere che vengono introdotte le "Lezioni di scena", che da oggi 10 aprile, fino a domenica 12, ospiterà 42 partecipanti tra i 20 e i 30 anni provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lezioni di scena" al Teatro degli Arrischianti con Alessando Serra

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