Lewandowski al Milan | il polacco si ‘offre’ ai rossoneri Occhio alla svolta

Sul calciomercato del Milan circolano voci di un interesse concreto per l’attaccante polacco, che sembrerebbe disponibile a trasferirsi in rossonero. Le trattative sono in corso e le parti starebbero valutando le condizioni di un eventuale accordo. La possibile operazione potrebbe portare a un cambio di strategia offensiva per la squadra, con l’obiettivo di rinforzare il reparto avanzato.

Domani il Milan torna in campo per sfidare l'Udinese, ma il focus sembra già spostato con forza sul calciomercato dove il Diavolo potrebbe andare alla ricerca di un nuovo attaccante titolare. Il nome proposto da 'La Gazzetta dello Sport' non è nuovo ed è quello di Robert Lewandowski già accostato di recente ai rossoneri. Come ricorda la rosea il polacco classe '88 continua a segnare con continuità e riempierebbe il buco nella rosa del Milan. In stagione ha siglato 12 gol ne 'La Liga' spagnola. Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza a giungo 2026 per questo il Milan non dovrebbe pagare nulla per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lewandowski al Milan: il polacco si ‘offre’ ai rossoneri. Occhio alla svolta Lewandowski al Milan Il colpo che cambia la storia della Serie A! Temi più discussi: Milan, prendimi: Lewandowski si offre al Diavolo. Agenti al lavoro, ma c'è anche la Juve...; Il Milan pensa a Lewandowski, contatti con l'agente: gli ostacoli da superare; Intrigo Lewandowski: Milan e Juve sfidano l'America per il bomber polacco; Lewandowski, sogno Milan e fame di gol: serve un bomber per Allegri, tutti i nomi. Milan, prendimi. Lewandowski si offre. La Gazzetta dello Sport in prima paginaRobert Lewandowski si offre al Milan. A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport nella prima pagina proposta oggi e dedicata in gran parte. tuttomercatoweb.com Lewandowski, il Milan sfida la JuventusLewandowski al Milan? Occasione a zero per risolvere la crisi del gol: sfida alla Juventus Il Milan cerca un bomber per tornare grande in Italia e in Europa. E il nome che accende il ... tuttojuve.com Milan e Juve a caccia di Lewandowski... #gazzettadellosport - facebook.com facebook Mercato, intrigo Lewandowski: #Milan e #Juventus tentano il colpo a cifre ridotte, ma dagli USA arriva un’offerta da 20 milioni #milanpress x.com