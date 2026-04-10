In Ungheria, il primo ministro, al potere da 16 anni, si presenta di nuovo alle elezioni del 12 aprile per un quinto mandato. La campagna elettorale ha attirato l’attenzione di molti, mentre il paese si prepara a scegliere il suo leader per i prossimi anni. La sfida si gioca tra il candidato uscente e gli avversari che cercano di cambiare rotta dopo quasi due decenni di governo.

Dopo 16 anni al potere, il primo ministro ungherese Viktor Orbán si candida per un quinto mandato nelle elezioni parlamentari del 12 aprile. Orbán ha fatto del suo paese una “democrazia illiberale” e anche lo stato dell’Unione europea più vicino alla Russia di Vladimir Putin. Il governo di Budapest ha anche solidi rapporti economici con la Cina e gode del sostegno dell’amministrazione Trump. Per questo il voto è seguito con grande attenzione in molte capitali europee, dove molti sperano nella vittoria dello sfidante Péter Magyar. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Europa con il fiato sospeso sulle elezioni in Ungheria

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L’Europa con il fiato sospeso sulle elezioni in UngheriaDopo 16 anni al potere, il primo ministro Viktor Orbán si candida per un quinto mandato nelle elezioni del 12 aprile. Sostenuto da Putin e Trump, nell’Unione molti sperano in una sua sconfitta. Il vid ... internazionale.it

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