L’Eucaristia scende in strada | il motore invisibile delle Sacramentine alla settimana della cultura

Durante la settimana della cultura a Bergamo, si è assistito a un evento particolare, dove l’Eucaristia è stata portata in strada. Le Sacramentine hanno organizzato un momento che si svolge tra silenzio e preghiera, ma che si traduce in un’azione di servizio pubblico. Questo rituale si svolge lontano dai luoghi di culto, in un contesto aperto, creando un contrasto tra il raccoglimento interiore e l’ambiente esterno.

Bergamo. C’è un dietro le quinte fatto di silenzio e di preghiera che, incredibilmente, genera il rumore gioioso del servizio. È questa l’immagine potente che le Suore Sacramentine hanno scelto per raccontarsi alla città in occasione della Settimana della Cultura, attraverso l’evento dal titolo Eucaristia, gioia e servizio che avrà luogo l’ 11 aprile a Bergamo, nella casa delle Sacramentine, in Via Sant’Antonino, 14. L’idea di fondo scardina il concetto di un rito statico: per le religiose, l’Eucaristia non resta chiusa nei tabernacoli, ma diventa un fatto culturale, una energia vitale capace di trasformare il dovere in gioia e di insegnare a guardare con amore l’uomo, specialmente chi è più fragile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Data Center: il motore invisibile della trasformazione digitaleUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Capitale italiana della cultura 2028, ecco come il Sud può diventare motore di crescita culturale Si parla di: Omelia della Messa Crismale; Il Papa: Dio lava l’immagine dell’uomo che si crede potente e che uccide. L’Eucaristia scende in strada: il motore invisibile delle Sacramentine alla settimana della culturaUn pomeriggio, quello di sabato 11 aprile, che intreccia preghiera e vita quotidiana tra racconti e testimonianze reali Bergamo. C’è un dietro le quinte fatto di silenzio e di preghiera che, incredibi ... bergamonews.it