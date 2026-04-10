Durante un matrimonio con rito religioso, è comune includere letture tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. Questi brani vengono scelti per arricchire la cerimonia e trasmettere messaggi di amore e impegno. La selezione dei lettori può essere fatta tra amici o parenti, che si preparano a leggere con attenzione e rispetto. La loro presenza contribuisce a creare un momento di significato durante la celebrazione.

Se avete previsto un rito religioso per i vostri fiori d’arancio dovrete sicuramente integrare nella cerimonia delle letture dal Vecchio e Nuovo Testamento. E, oltre a scegliere i passi per voi più significativi, dovrete anche selezionare con cura gli amici e parenti che li leggeranno. I lettori di matrimonio sono infatti tra i protagonisti di ogni matrimonio che si rispetti: pur non essendo parte integrante del corteo nuziale, svolgono un ruolo altrettanto importante. Ma quali sono i criteri per sceglierli senza commettere errori? Chi sono i lettori di matrimonio. Durante un matrimonio, i lettori sono le persone incaricate di leggere uno o più testi durante il rito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lettori al matrimonio, chi sono e come sceglierli

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