L’Eterna Magia della Parigi-Roubaix

La Parigi-Roubaix, corsa ciclistica storica, si svolge ogni anno in Francia, attraversando strade pavimentate e tratti di ghiaia. L’evento richiama numerosi atleti e appassionati, attirando l’attenzione di pubblico e media. Tra chi la segue, ci sono anche coloro che ne hanno fatto parte in passato, vivendo l’esperienza di pedalate intense e sfide durature. La gara rappresenta una tradizione consolidata nel calendario ciclistico internazionale.

Sono cresciuto all’ombra di un uomo e della sua bicicletta. Mio padre Ugo, classe 1932, non mi ha trasmesso solo una passione, ma una vera e propria eredità sentimentale fatta di strade e fatica. Nella nostra casa risuonavano i nomi mitici di Coppi e Bartali, le imprese del Cannibale e l’eleganza di Gimondi, fino ai duelli tra Saronni e Moser e il volo di Pantani. Eppure, tra il Giro e la Grande Boucle, la Vuelta e la Milano Sanremo, il Giro delle friande o la Liegi-Bastogne-Liegi, c’era una corsa che lo teneva incollato al vetro della televisione con un silenzio quasi religioso: l’Enfer du Nord. Per lui, la Parigi-Roubaix non era solo la Regina delle Classiche ma era lo specchio della sua giovinezza. 🔗 Leggi su Sportface.it

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