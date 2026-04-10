Leonardo scende in Borsa con il cambio governance cede il 6%
Oggi il titolo del gruppo aerospaziale ha registrato un calo del 6% a quota 55,88 euro, mentre si verifica un cambio di governance all’interno dell’azienda. La diminuzione in Borsa si accompagna a un momento di transizione nella gestione, che sta influenzando le quotazioni. Gli investitori mostrano reazioni negative alla notizia del rinnovamento della struttura dirigenziale, contribuendo alla discesa delle azioni.
Leonardo peggiora in Borsa, mentre il gruppo si trova alle prese con il cambio della governance. A Piazza Affari il titolo è in calo del 6% a 55,88 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Leonardo scende in Borsa con il cambio governance, cede il 6%Leonardo peggiora in Borsa, mentre il gruppo si trova alle prese con il cambio della governance. A Piazza Affari il titolo è in calo del 6% a 55,88 euro. quotidiano.net
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