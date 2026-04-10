Legge sulla montagna Gli esclusi si alleano | Andiamo a Roma

Dopo l’approvazione della nuova legge sulla montagna, 616 Comuni italiani, tra cui 29 nelle Marche, si sono trovati esclusi dalla recente classificazione. La loro reazione si è tradotta in un ricorso al Tar, un’audizione con il governo e una manifestazione a Roma. La mobilitazione mira a chiedere chiarimenti e modifiche riguardo alle nuove norme, che hanno generato disappunto tra le comunità interessate.

Ricorso al Tar, audizione con il governo e protesta in piazza a Roma. Parte la mobilitazione dei 616 Comuni italiani (ventinove nelle Marche) ex montani, esclusi dalla nuova classificazione introdotta con la legge sulla montagna ed entrata in vigore a febbraio. È una vera e propria sollevazione generale quella che si sta creando un po’ in tutta l’Italia, sotto la spinta dei sindaci marchigiani e in particolare di quello di Urbino. Il primo cittadino della città feltresca, Maurizio Gambini, non ha alcuna intenzione di perdere le agevolazioni legate alla normativa (formazione delle classi in deroga con il numero minimo di dieci alunni,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Legge sulla montagna, appello per gli esclusiOtto centri del Pesarese (Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Petriano, Sassocorvaro Auditore e Terre...

Legge montagna, gli esclusi ricorrono al TarEsclusi dalla legge della montagna, Cupramontana, Staffolo e Mergo preparano il ricorso al Tar.

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Legge sulla montagna, oltre gli slogan un’altra occasione persa. Ecco perchéIl dibattito di queste settimane sull’elenco dei Comuni montani rischia di schermare la sostanza della legge nazionale sulla montagna (l.131/2025) in vigore dal 20 settembre: una scatola vuota, ... partitodemocratico.it

Con Alessandra Todde approvato il salario minimo in Sardegna. Un risultato storico. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce la soglia minima di 9 euro l’ora negli appalti pubblici e nelle concessioni. Una misura di civiltà per ridare dignità a - facebook.com facebook

La legge sui ghiacciai in Argentina va avanti: il Governo Milei apre alle miniere in zone protette x.com