A Sant’Agata di Militello, la sezione locale della Lega per Salvini premier ha nominato Daniela Pilato come nuova commissaria cittadina. La nomina segna un cambiamento nella gestione politica del partito nel territorio. La nomina è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche o dettagli sulla durata dell’incarico. La presenza di una nuova guida potrebbe influenzare le future attività politiche del partito in zona.

La gestione politica della Lega per Salvini premier a Sant’Agata di Militello riceve una nuova guida con la nomina di Daniela Pilato a commissaria cittadina. La decisione è stata formalizzata oggi dal commissario provinciale Davide Paratore, affidando l’incarico alla consigliere comunale che, dal 2023, opera attivamente all’interno dell’assise municipale. Il profilo della nuova commissaria e l’impegno territoriale. La figura che assume la responsabilità della sezione locale possiede un solido bagaglio accademico in giurisprudenza. Daniela Pilato ha espresso come questo nuovo ruolo rappresenti per lei un onore importante, oltre che una possibilità concreta per collaborare attivamente al benessere della collettività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega a Sant’Agata: Daniela Pilato guida la sezione cittadina

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