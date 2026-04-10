L' Economia civile di Utopia 2000 arriva a Lisbona in bicicletta

L'Europa si scopre in bicicletta: il 15 aprile a Lisbona si terrà l'anteprima del Film "Utopia Europa" e del Libro "La Signora di Virpazar". E' il debutto internazionale del progetto che racconta l'Economia Civile dal basso per superare la frammentazione geopolitica. Un cammino appena iniziato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Comunicazione politica, quando la rivoluzione arriva in biciclettaC’è assolutamente bisogno di un nuovo linguaggio, c’è bisogno di camminare più per le strade, di prendere i bus, di confrontarsi con le periferie...

Monterchi entra nel Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del TevereArezzo, 20 gennaio 2026 – Prosegue il percorso di crescita del Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana.

Temi più discussi: ROMA | Utopia Europa: il docufilm e il libro raccontano l’economia civile dal basso; Focus sull’IA: stiamo creando una società stupidogena?; Nasce l’Osservatorio Nazionale sulla Nuova Economia Sociale e Civile (ONESC); Ciclo di incontri Scintille di innovazione e creatività. Da appunti del ‘700 una traccia per il futuro?. Riflessione sui limiti e sulle criticità dei modelli di sviluppo economico.

Nasce l’Osservatorio Nazionale sulla Nuova Economia Sociale e Civile (ONESC)Luca Raffaele, Direttore Generale di NeXt Economia, dichiara: L’economia sociale e civile in Italia è diffusa, innovativa ma rimane frammentata. L’ONESC ... repubblica.it

Servizio Civile, bando per oltre 65mila volontari in scadenza: come fare domandaÈ disponibile ancora per poco il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari. C’è tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026. I progetti si realizzeranno tra il 2026 e il ... tg24.sky.it

Festival... - Festival Nazionale dell’Economia Civile - facebook.com facebook

Il futuro non è qualcosa che accade. È qualcosa che scegliamo di costruire. Ogni scelta economica orienta il mondo: nelle risorse che investiamo, nel valore che riconosciamo al lavoro. È qui che nasce l’economia civile. #EconomiaCivile #FNEC x.com