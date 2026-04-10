Leclerc | Scoprii il kart fingendomi malato all' asilo A 11 anni iniziai ad allenare la mente in un centro

Il pilota monegasco ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia, raccontando di aver scoperto il kart fingendosi malato quando era all'asilo, e di aver iniziato ad allenare la mente in un centro a 11 anni. Durante un episodio di un podcast, ha spiegato che all’epoca si era finto malato e che suo padre doveva recarsi al kartodromo della famiglia Bianchi.

L’amore di Charles Leclerc per la Ferrari sembra più vivo che mai. Il monegasco è arrivato all’ottava stagione in F1 insieme alla scuderia di Maranello, ma il legame con l’Italia ha radici profonde, risalenti ai tempi dei kart, come ha raccontato lo stesso Leclerc al podcast BSMT: “Sono fortunato, mi piace la genuinità degli italiani. Si è creato un rapporto speciale soprattutto con i tifosi”. Durante l’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli, Charles ha parlato anche dei momenti più difficili affrontati in questi anni e di due gare rimaste particolarmente nel cuore. Leclerc associa la Ferrari a una fase dolorosa, quella legata alla perdita del padre Hervé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Scoprii il kart fingendomi malato all'asilo. A 11 anni iniziai ad allenare la mente in un centro" Leggi anche: Allenare la mente Allenare la mente e restare giovani. Corso per ’over’“Non ho l’età“, a Vimercate arriva il corso per “over“ con la psicologa per tenere la mente allenata, torna Reticolo, la famiglia allargata che... Leclerc scherza, il team radio Ferrari diventa virale: Sembra il fungo di Mario Kart...Le parole durante il Gran Premio d'Australia del monegasco sulle nuove monoposto e sull'uso del 'boost' MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizia ufficialmente la nuova stagione di Formula Uno e parte con delle ... corrieredellosport.it Charles Leclerc al BSMT: Il giorno in cui avrò paura, mi fermerò. La Formula 1, la Ferrari e l'uomo dietro la visieraIl pilota monegasco si racconta a Gianluca Gazzoli in un'intervista che rivela l'uomo dietro la visiera, tra sacrifici, amore, perdita e la missione di una vita intera ... msn.com