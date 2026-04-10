Nella notte Nba, LeBron James ha aperto con una giocata spettacolare durante la vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Golden State Warriors. La serata è proseguita con altri atleti che sono riusciti a volare sopra il ferro, tra cui Quenton Jackson, Amen Thompson, Obi Toppin e Bam Adebayo, che hanno realizzato alcune delle azioni più spettacolari della partita. Questi momenti hanno attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di basket.

Le migliori 5 giocate della notte Nba: apre LeBron James, che va al ferro nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Golden State Warriors, poi tanti voli sopra al ferro con Quenton Jackson, Amen Thompson, Obi Toppin e Bam Adebayo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron James vola ancora: le 5 giocate più belle della notte Nba

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All Angles of LeBron James monster dunk!

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NBA, LeBron James vola ancora per aprire la top 5 della notte. VIDEONella notte NBA LeBron James ha trascinato i Lakers alla vittoria contro i Golden State Warriors con 26 punti, 8 rimbalzi e 11 assist: è una delle sue schiacciate in contropiede ad aprire la top-5 che ... sport.sky.it

NBA, LeBron vola ancora: stoppata decisiva nel derbyPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Questa notte è andato in scena un vero e proprio duello generazionale, uno di quelli che sanno di passaggio di consegne: Cooper Flagg contro LeBron James. Da un lato Flagg, protagonista di una prestazione clamorosa da 45 punti, 9 assist e 8 rimbalzi. Dall - facebook.com facebook

«Senza Luka dovremo adattarci… non so quale ruolo mi verrà chiesto.» LeBron James guarda già al futuro dopo l’infortunio di Luka Doncic. E sulla gara coi Thunder cita Austin Reaves: «Ci hanno fatto il culo a strisce.» Le parole del #23 dei Lakers: x.com