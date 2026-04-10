LeBron James si trova ora senza i compagni di squadra Doncic e Reaves a causa di infortuni, situazione che lo costringe a assumersi un ruolo più centrale nella squadra. A 41 anni, il giocatore, che in precedenza preferiva essere la terza opzione in campo, si trova a dover affrontare questa nuova responsabilità. La mancanza dei due compagni mette a rischio le possibilità di ottenere un titolo in questa stagione.

Gli infortuni a Doncic e Reaves costringeranno James a caricarsi sulle spalle una squadra di cui, a 41 anni, era contento di essere la terza opzione. I saluti con Los Angeles potrebbero essere anticipati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron è rimasto solo: senza Doncic e Reaves vede sfumare il sogno di addio con titolo

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