Learn to fly Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale | c' è l' accordo con la spagnola Orbital Paradigm

Kayser Italia, azienda controllata di Fae Technology spa, ha firmato un accordo con Orbital Paradigm, società con sede a Madrid. L'intesa riguarda la partecipazione di Kayser alla prossima missione orbitale. Kayser Italia opera nel settore dell'elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio e è quotata all'Egm. Orbital Paradigm si occupa di tecnologie spaziali e ha sede a Madrid.

Kayser Italia, controllata di Fae Technology spa, tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell'elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio quotato all'Egm, ha sottoscritto un'intesa con Orbital Paradigm, società con sede a Madrid specializzata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Kayser Italia parteciperà alla missione Learn to Fly nel 2027. I dettagliFae Technology, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che la controllata Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale... Leggi anche: "L'Italia non parteciperà alla guerra. Agire con gli alleati europei" Temi più discussi: Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale Learn to Fly; Learn to fly, Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale: c'è l'accordo con la spagnola Orbital Paradigm; FAE TECHNOLOGY: KAYSER ITALIA FIRMA UN ACCORDO STRATEGICO CON ORBITAL PARADIGM PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE ORBITALE LEARN TO FLY; FAE Technology e Orbital Paradigm, accordo strategico per la missione spaziale Learn to Fly. Gruppo FAE Technology: Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale Learn to Fly, firmato l’accordo strategico con Orbital ParadigmIl payload sarà focalizzato sull’utilizzo di piattaforme di rientro e si inserisce nell’evoluzione verso modelli commerciali per LEO ... aresdifesa.it Kayser Italia parteciperà alla missione Learn to Fly nel 2027. I dettagliFae Technology, società italiana quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che la controllata Kayser Italia parteciperà alla missione orbitale Learn to Fly, prevista per aprile 2027, grazie a ... formiche.net ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - facebook.com facebook