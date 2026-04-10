Il 16 aprile 2026, l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano ospiterà il primo evento della quinta edizione di Common Home, un forum internazionale dedicato alla leadership rigenerativa. L’iniziativa coinvolge rappresentanti di vari Paesi e si concentrerà su tematiche legate a pratiche di leadership sostenibile. La manifestazione si svolgerà in parallelo a un evento simile che si terrà a Londra nello stesso periodo.

Il 16 aprile 2026, l’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà a Milano il primo appuntamento della quinta edizione di Common Home, un forum internazionale che si focalizzerà sulla necessità di una leadership rigenerativa. L’evento, che avrà luogo presso l’Edificio San Francesco in Piazza Sant’Ambrogio 9, rappresenta l’inizio di un percorso che toccherà anche Londra il 6 maggio presso la UCL School of Management. Un ecosistema di pensiero tra Milano e Londra. La quinta tappa di questo dialogo globale mira a connettere decisori, imprese e rappresentanti della cultura per discutere modelli di sviluppo che siano inclusivi e orientati al bene comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leadership rigenerativa: Milano e Londra lanciano il nuovo forum

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