È partito da pochi giorni un nuovo progetto dedicato ai comportamenti corretti in montagna, inserito all’interno di un’iniziativa di sensibilizzazione sul rispetto dei sentieri. La campagna mira a promuovere pratiche consapevoli tra chi frequenta le aree alpine e montuose, con l’obiettivo di preservare l’ambiente e garantire la sicurezza di tutti. L’attenzione si concentra sull’educazione e sulla diffusione di regole chiare per vivere in modo responsabile in quota.

Nell’ambito della encomiabile iniziativa sulla "Campagna di sensibilizzazione sul rispetto dei sentieri", ha preso il via, dalla scorsa settimana, un nuovo progetto dedicato ai buoni comportamenti in montagna. Lo comunica Fumaiolo Sentieri, associazione di volontariato di Balze di Verghereto, che si propone di promuovere attività a stretto contatto con l’ambiente, a carattere naturalistico e sportivo, favorendo la crescita del turismo e diffondendo la cultura della natura e della montagna. E proprio lungo i territori di montagna del crinale tosco-romagnolo, e in particolare di quelli dell’Alto Tevere e dell’Alto Savio, l’associazione Fumaiolo Sentieri è impegnata negli interventi di manutenzione, salvaguardia, percorribilità, dei numerosi sentieri che attraversano quei territori a mo’ di ragnatela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le regole per vivere la montagna"

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