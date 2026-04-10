Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine sono dedicate all'informativa di Meloni al parlamento sull'operato del governo, alle trattative in corso tra Israele e Libano e ad altri eventi di rilievo. La discussione riguarda vari aspetti delle attività politiche e diplomatiche in corso, con interventi e aggiornamenti ufficiali. La giornata si apre con un focus sulle questioni internazionali e le dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali.

L'informativa di Meloni al parlamento sull'azione di governo, la trattativa fra Israele e Libano, e i nuovi vertici di alcune società partecipate dallo stato Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’informativa al parlamento sull’azione del governo della presidente del Consiglio Meloni, in cui ha parlato delle conseguenze della vittoria del no nel referendum sulla riforma della magistratura e del conflitto in Medio Oriente, e ha escluso di andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Avvenire e Domani si occupano invece della guerra in Medio Oriente e della disponibilità espressa... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 8 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 3 aprile; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 9 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Il porto dei traffici salvato dallo scanner ... salernonotizie.it Le prime pagine di oggiI negoziati fra Iran e Stati Uniti, le nuove minacce di Trump, le difficoltà per i rifornimenti negli aeroporti italiani, e Artemis II intorno alla Luna ... ilpost.it Ancora una volta, la Salis OCCUPA le prime pagine… - facebook.com facebook Ancora una volta, la Salis OCCUPA le prime pagine… x.com