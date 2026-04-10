Le primarie del centrosinistra a Pistoia sono diventate un appuntamento di rilievo per il Partito Democratico toscano. La consultazione ha attirato l’attenzione di diversi iscritti e simpatizzanti, con una partecipazione significativa rispetto ad altre tornate elettorali della zona. L’esito delle votazioni definirà i candidati del partito in vista delle prossime tornate amministrative e avrà ripercussioni anche sul quadro politico regionale.

Sono dunque diventate molto importanti, per il Pd toscano, queste primarie pistoiesi del centrosinistra. Un po’ perché dall’esito di quel che accade a Pistoia domenica prossima, 12 aprile, dipenderà anche il destino di Prato, come vi spiegavo ieri nelle Pecore Elettriche. Un po’ perché la disfida che va in scena è di quelle divertenti. A duellare sono Giovanni Capecchi e Stefania Nesi, ma sono anche Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche del Pd a Roma, e Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le primarie a Pistoia: una sfida regionale

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