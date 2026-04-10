Le pillole di Polly | recensione di Tutte le ragazze mentono di Piergiorgio Pulixi

Nel romanzo “Tutte le ragazze mentono” di Piergiorgio Pulixi, si racconta la storia di una ragazza di sedici anni che affronta le sfide dell’adolescenza, sentendosi insicura a causa del suo aspetto fisico. La narrazione si concentra anche sulla relazione con la sorella, considerata la più bella del paese e soggetta a sguardi di ammirazione e invidia da parte delle coetanee. La vicenda esplora le dinamiche familiari e le percezioni dell’identità durante l’età difficile dell’adolescenza.

È dura avere sedici anni, se si è una ragazza sgraziata e tozza. Ed è ancora più difficile se la propria sorella è la più bella del paese, la classica ragazza che tutti guardano con un misto di ammirazione e invidia sognando di essere come lei, o almeno di entrare nelle sue grazie. Ne sa qualcosa Melissa, per i pochi amici Sissi. Denise, la sorella maggiore, è la ragazza più popolare della scuola, sempre attorniata da un nugolo di amiche che squadrano chiunque non rientri nella loro cerchia con un disprezzo forse degno di miglior causa. Per non parlare del bel fidanzato della ragazza, figlio di gente potente e per questo adorato dai genitori di Sissi e Denise, che lo trattano come uno di casa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Le pillole di Polly: recensione di “Il nido del corvo” di Piergiorgio PulixiLa Sardegna è una grande madre, che coccola i propri figli attraverso la bellezza selvaggia ed incontaminata della sua natura.

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