Nel suo libro “Le dieci parole tradite”, l’autore si concentra sulla perdita di precisione e chiarezza nel linguaggio quotidiano. Non si tratta di un’analisi critica sullo stato della società, ma piuttosto di un tentativo di recuperare un modo di comunicare più accurato e rispettoso. Il testo mette in evidenza come alcune parole abbiano subito un processo di svuotamento di significato nel tempo, compromettendo la qualità del dialogo civico.

Leggendo “ Le dieci parole tradite ” (Solferino) di Venanzio Postiglione, c’è un dettaglio che colpisce subito: non è l’ennesima lamentazione sul declino, ma l’ambizione - quasi ostinata - di rimettere in ordine il lessico con cui proviamo a restare civili. Perché qui la posta in gioco non è l’opinione del giorno, ma la materia prima delle opinioni: le parole. E quando queste si sbriciolano, non è la grammatica a soffrire. Siamo noi. Il vicedirettore del Corriere della Sera prende dieci termini che dovrebbero funzionare come fondamenta — democrazia, felicità, fraternità, libertà, misura, pace, parità, pianeta, talento e verità — e li tratta come si trattano le cose serie: li riporta all’origine, ne segue le torsioni, li mette davanti allo specchio del presente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le parole smarrite della civiltà

Leggi anche: Ritrovate le pietre d'inciampo smarrite dal corriere

Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Il Papa: “Parole inaccettabili”. Negoziati last-minute in corsoWashington, 7 aprile 2026 – Mancano poche ore alla scadenza fissata da Donald Trump e il rischio di un’ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran...

Troops cross the sea in amphibious armor, storm a pirate island, and fight a fierce battle!

Temi più discussi: Da Le dieci parole tradite: ciò che è smarrito non è perduto; Il tramonto dell'umanesimo e l'alba della post-verità; Carte di credito smarrite, i vampiri ne approfittano: uno fa shopping, l'altro svuota il conto. Denunciati due giovani stranieri; La Pasqua e il coraggio delle seconde possibilità: il messaggio della Garante Russo · ilreggino.it.

Da «Le dieci parole tradite»: ciò che è smarrito non è perdutoPubblichiamo qui un estratto dell’introduzione del volume di Venanzio Postiglione edito da Solferino. Che esprime una nota di fiducia ... corriere.it

Le Dieci parole tradite con cui si può raddrizzare la nostra civiltà smarritaIn Dieci parole tradite Venanzio Postiglione sembra suggerire che ci sono alcune parole chiave da reinterpretare, riscoprire, rispolverare soprattutto in questi tempi tristi in cui si è smarrita la bu ... editorialedomani.it

Il tramonto dell'umanesimo e l'alba della post-verità. Di Francesco Palmieri Guida alle dieci parole smarrite (e da recuperare) nell’epoca della politica dell’istante che travolge la politica delle idee - facebook.com facebook

Le “Dieci parole tradite” con cui si può raddrizzare la nostra civiltà smarrita x.com