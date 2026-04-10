Le pagelle Giraudo chiude in crescendo Buchegger al top Anzani decisivo a muro ribalta il secondo set

Nelle ultime partite di pallavolo, sono stati assegnati i voti ai giocatori chiave. Un atleta ha concluso la serie di incontri con una prestazione in crescita, mentre un altro si è distinto come il migliore in campo. Un terzino ha mostrato decisioni decisive in fase di muro e ha contribuito a ribaltare il risultato nel secondo set. I numeri indicano le percentuali di attacco, i servizi vincenti e i errori, illustrando le performance individuali in modo dettagliato.

GIRAUDO M. 7 (att. 67% su 3, 2 ace, 4 b.s.) – Guida il primo set con assoluta sicurezza, svariando senza patemi tra palla spinta in ’4’ e ’pipe’. Si perde a inizio secondo parziale pasticciando quattro palloni di fila, poi però rimedia lui soprattutto dal servizio. Chiude in crescendo. E che grinta. Mvp. BUCHEGGER 7,5 (att. 57% su 21 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 5 b.s., 1 muro) – Partita sostanziosa soprattutto in attacco, l’ace lo sfodera giusto alla fine quando è ora di chiudere e andare a cena. È l’unico dei 14 in campo a giocare una tacca sopra, per così dire. Corroborato dal riposino, promette mirabilie in semifinale. MASSARI 7 (att. 56% su 18 con 1 err. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Giraudo chiude in crescendo, Buchegger al top. Anzani decisivo a muro, ribalta il secondo set Leggi anche: Le pagelle È Buchegger il meno peggio Cremonese-Milan, le pagelle: Pavlovic top, ma Modric è decisivo. Ecco chi è il peggiore in campoLe pagelle di Cremonese-Milan 0-2, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026.