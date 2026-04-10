Le notizie più importanti di oggi 10 aprile 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie più rilevanti di oggi, 10 aprile 2026, a Latina e nella provincia. In questa giornata sono avvenuti diversi eventi che hanno coinvolto il territorio pontino, tra cui interventi delle forze dell’ordine, incidenti stradali e aggiornamenti sulle attività locali. Di seguito vengono riassunti i fatti principali che si sono verificati nel corso della giornata, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale.

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Di seguito un breve racconto di questo venerdì 10 aprile, ripercorrendo i fatti principali accaduti sul territorio pontino.- Metteva in vendita prodotti contraffatti di un noto marchio: un sito e-commerce è stato sequestrato e oscurato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Nuova vittoria per la Juniores dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, che si impone nel derby regionale contro il Bellator Frusino con un netto 17-10 - facebook.com facebook

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