Di recente sono emerse tensioni tra il Pentagono e il Vaticano, con richieste esplicite di sostegno da parte delle autorità militari statunitensi. A gennaio, un ex Nunzio è stato convocato presso il dicastero della Difesa, dove si è verificata un'intimidazione e un invito a schierare la Chiesa con una figura politica specifica. La questione riguarda anche un riferimento storico a un evento avignonese.

A gennaio l’ex Nunzio, convocato al dicastero della Difesa dal sottosegretario (cattolico), è stato intimidito ed esortato a far schierare la Chiesa con Trump. Vance è in imbarazzo. Ma la vera mina è per Hegseth. «Ricordatevi di Avignone». Se già non aveva precedenti la convocazione di un Nunzio apostolico al Pentagono, inaudita è stata la minaccia che i funzionari dell’amministrazione Usa hanno indirizzato al rappresentante del Vaticano, durante un incontro avvenuto al Dipartimento della Difesa a gennaio, in cui avevano sollecitato la Chiesa a schierarsi al fianco dell’America, poiché dotata della potenza militare per fare ciò che vuole nel mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le minacce del Pentagono al Vaticano: «Sosteneteci. E ricordate Avignone»

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