Le Cirque du Soleil Leonardo Manera e taragna | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diverse iniziative. Alla ChorusLife Arena si terrà lo spettacolo “Ovo” dei Cirque du Soleil, mentre in vari ristoranti si potranno gustare polenta e brasato durante le sagre locali. Questi eventi offrono intrattenimento artistico e momenti di convivialità per i partecipanti. La serata si presenta ricca di opzioni per chi desidera trascorrerla in modo diverso.

Le Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Ovo”, la sagra della polenta, brasato e stracotto ma anche la “Carovana dei sapori – Cibo di strada da tutto il mondo” al Piazzale degli Alpini, Leonardo Manera al Cineteatro Colognola con lo spettacolo “Corto circuito”, il Festival della polenta taragna a Bagnatica, Treviglio Spritz Festival, la Festa degli Alpini a Bolgare, il cineforum a Costa Volpino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 10 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Regeni di Colognola a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Cirque du Soleil, Lorenzo Flaherty e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLe “Cirque du Soleil” alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Ovo”, “L’Onorevole, Il Poeta E La Signora” con Lorenzo Flaherty al Cineteatro... Bergamo e provincia: tra magia Cirque du Soleil e grandi eventiLa serata di giovedì 9 aprile in provincia di Bergamo si trasforma in un mosaico di appuntamenti che spaziano dall’alpinismo estremo alla cultura... Le Cirque du Soleil, Leonardo Manera e taragna: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaDal 10 al 12 aprile al Piazzale degli Alpini a Bergamo torna la Carovana dei sapori – Cibo di strada da tutto il mondo. Un week-end all’insegna dello street food internazionale con tanti sapori che ... bergamonews.it Ovo, con il Cirque du Soleil il mondo segreto degli insetti invade RomaIl Cirque du Soleil torna in Italia e lo fa con uno dei suoi titoli più amati, «OVO», pronto a conquistare il pubblico romano dal ... iltempo.it