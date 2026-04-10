Attualmente non è certa la presenza di una delegazione iraniana a Islamabad per negoziati con gli Stati Uniti, mentre Israele prosegue con bombardamenti sul Libano. La tregua tra Iran e Stati Uniti, firmata da Trump e Teheran, includeva anche il Libano, ma le operazioni militari continuano senza sosta. La situazione rimane tesa e poco stabile, con operazioni militari ancora in corso nella regione.

Mentre scriviamo non è ancora chiaro se la delegazione iraniana si recherà a Islamabad per negoziare con il team americano, dal momento che Israele continua a bombardare il Libano nulla importando che la tregua concordata tra Trump e Teheran ricomprendeva anche il Paese dei cedri. Sul punto l’editoriale di Dawn, uno dei più importanti media pakistani che, dopo aver ricordato che è stato Israele a “convincere gli Stati Uniti” a muovere guerra all’Iran, denuncia: “Ora sembra che Tel Aviv stia usando ogni mezzo possibile per garantire il fallimento del nascente processo di pace e la ripresa delle ostilità in Medio Oriente”. Né tranquillizzano... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le bombe sul Libano e la barbarie dell’Impero

La tregua Usa-Iran vacilla già per le bombe di Israele sul Libano: c’è dietro una strategia concordata?di Giacomo Gabellini L’accordo di cessate il fuoco raggiunto l’8 aprile tra Stati Uniti e Iran grazie alla mediazione del Pakistan vacilla già.

Temi più discussi: La tregua in Iran è fragile, bombe israeliane sul Libano: Così la guerra riprenderà; Israele oscura l'accordo con l'Iran e bombarda il Libano: centinaia di vittime civili; Giorni devastanti per Unifil e fosforo bianco sul Libano; Libano, Beirut travolta dai raid israeliani: centinaia tra morti e feriti.

Netanyahu non dà tregua al Libano. Israele scarica 160 bombe in pochi minutiScatta l'operazione Oscurità eterna, la più vasta ondata di raid aerei israeliani contro Hezbollah con 50 caccia che colpiscono ... huffingtonpost.it

Netanyahu ok alla tregua, ma le bombe su Beirut continuano. Trump: Ho chiesto a Bibi di tenere un profilo bassoNetanyahu non sente ragioni e martella il Libano. L’Iran parla di violazione del cessate il fuoco e minaccia lo stop ai negoziati con Trump ... lanotiziagiornale.it

I bombardamenti di Israele sul Libano, soprattutto su Beirut, sono i più violenti dall’inizio della guerra: 254 morti e oltre 1000 feriti in poche ore. Colpite aree densamente popolate senza preavviso, ospedali al collasso. Sfollati oltre 1,2 milioni. #PresaDiretta x.com

Tra tregua e guerra: il Libano come faglia decisiva nello scontro tra Iran, Israele e Stati Uniti - facebook.com facebook