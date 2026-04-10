Le antiche faggete del Casentino set cinematografico A Camaldoli le riprese di Assassin' s Creed

Da arezzonotizie.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le foreste secolari del Casentino sono state scelte come location per le riprese della nuova serie live action di Assassin’s Creed, adattamento televisivo del noto videogioco prodotto da Ubisoft e distribuito da Netflix. Le riprese si sono svolte a Camaldoli, nel cuore delle antiche faggete della zona. La produzione ha coinvolto diverse squadre di tecnici e attori, con l’obiettivo di catturare l’ambiente naturale e suggestivo delle foreste.

Sono le foreste millenarie del Casentino a fare da set alla nuova serie live action di Assassin’s Creed, l’adattamento televisivo del celebre videogame prodotto da Ubisoft per Netflix.La location principale delle riprese è stata allestita in prossimità del monastero di Camaldoli. In questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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