Le antiche faggete del Casentino set cinematografico A Camaldoli le riprese di Assassin' s Creed

Le foreste secolari del Casentino sono state scelte come location per le riprese della nuova serie live action di Assassin’s Creed, adattamento televisivo del noto videogioco prodotto da Ubisoft e distribuito da Netflix. Le riprese si sono svolte a Camaldoli, nel cuore delle antiche faggete della zona. La produzione ha coinvolto diverse squadre di tecnici e attori, con l’obiettivo di catturare l’ambiente naturale e suggestivo delle foreste.

Sono le foreste millenarie del Casentino a fare da set alla nuova serie live action di Assassin’s Creed, l’adattamento televisivo del celebre videogame prodotto da Ubisoft per Netflix.La location principale delle riprese è stata allestita in prossimità del monastero di Camaldoli. In questo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Assassin’s Creed, le riprese della serie a Cinecittà: trama e ambientazioneNetflix ha annunciato l’inizio delle riprese della serie Assassin’s Creed che sarà ambientata nella Roma del 64 d. Assassin's Creed: le riprese della serie arrivano a Roma, svelati nuovi spoiler sulla tramaIl nuovo progetto targato Netflix sta venendo realizzato in questi giorni a Cinecittà e online sono emerse interessanti anticipazioni.