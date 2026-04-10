Nelle prossime giornate si svolgeranno due partite importanti a Monte San Giusto e a Matelica. La Sangiustese cerca di risollevare le proprie sorti affrontando un Tolentino che arriva con grande determinazione. Entrambe le sfide sono considerate decisive per le rispettive stagioni, con punti fondamentali in palio per le squadre coinvolte.

Una Sangiustese decisa a riprendere il cammino dovrà vedersela con un Tolentino più motivato che mai. I cremisi confidano di centrare i playoff e per coltivare questo obiettivo devono vincere a casa dei rossoblù che vogliono chiudere un brutto periodo sul piano dei risultati. La Sangiustese ha vissuto un bel periodo in cui ha raccolto diversi risultati utili che l’ha proiettata in zona playoff, poi c’è stato un calo dopo avere spinto a lungo sull’acceleratore. Domenica ci sarà una gara interessante perché la squadra dovrà vedersela con un avversario che scenderà in campo motivato e non lascerà nulla di intentato. Anche a Matelica ci sarà una gara importante e contro la leader K Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le altre gare. A Monte San Giusto e a Matelica sono in palio punti pesanti

Derby della vallesina. Il Matelica a Jesi, in palio punti pesantiIl Matelica affronta oggi in trasferta il derby della Vallesina contro la Jesina.

Leggi anche: Inter-Arsenal, notte Champions a San Siro: punti pesanti in palio