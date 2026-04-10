Le 7 nuove rotte di WizzAir | i voli dall'Italia per raggiungere Malaga e Bilbao

A partire da settembre, la compagnia aerea WizzAir introdurrà sette nuove rotte dall’Italia, con destinazioni che includono Malaga e Bilbao. L’azienda investirà nel mercato italiano con un rafforzamento della presenza a Torino, dove saranno operati due nuovi aeromobili. La scelta riguarda anche l’attivazione di collegamenti con diverse città europee, ampliando così l’offerta di voli e collegamenti dall’aeroporto torinese.

WizzAir ha deciso di investire su Torino: a partire dal prossimo settembre inaugurerà 7 nuove rotte e due aeromobili. L'obiettivo? Trasformare la città in un punto strategico per i collegamenti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rotte estive 2026 dall’aeroporto di Ancona: quali sono le 3 nuove destinazioniAncona, 1 aprile 2026 – La stagione estiva dell’aeroporto di Ancona Falconara si apre con 3 novità nel tabellone delle partenze e un’offerta che... VIDEO | Wizz Air apre la sua base a Palermo, voli diretti per quattro città italiane e due estere: ecco le nuove rotteDal ritorno operativo dello scorso dicembre al posizionamento di due Airbus A321neo: in poco meno di due mesi Palermo diventa la 39esima base Wizz... Temi più discussi: Aeroporto Torino, Wizz Air fissa una nuova base operativa e presenta 7 nuove rotte; All’aeroporto di Torino Caselle la nuova base europea di Wizz Air: 7 nuove rotte, focus sulla Spagna; Wizz Air apre una base a Torino: 7 nuove rotte e 80 assunzioni; Wizz Air apre una nuova base a Torino: 7 nuove rotte e 700 posti di lavoro. Wizz Air investe su Torino, settima base in Italia: 2 velivoli posizionati e 7 nuove rotteCambio di passo per l’aeroporto di Torino che, nonostante le incertezze del settore aereo, rafforza il proprio ruolo di porta d’accesso del ... travelquotidiano.com Torino vola in Spagna con Wizz Air: 7 nuove rotte tra cui Bilbao, Valencia, Malaga, BarcellonaLa nuova offerta della compagnia (da settembre) guarda soprattutto alla penisola iberica oltre all’aumento di voli per Roma, Palermo e Napoli ... torino.corriere.it Torino è dunque diventata la settima base italiana per Wizzair. Un’espansione sicuramente degna di nota. Come già riportato ieri, dal 14 settembre, la Palermo-Torino passerà da 7 voli settimanali a 14. Ma vi possiamo anticipare che dal 25 ottobre, in conc - facebook.com facebook @wizzair apre una nuova base a #TorinoAirport: in arrivo 2 aeromobili e 7 nuove rotte. Da Barcellona (giornaliero) a Valencia, Madrid e Malaga, fino alla novità Bilbao. In Italia, più voli su Roma e nuovo collegamento giornaliero su Napoli. shorturl.at/MR x.com