Le 7 nuove rotte di WizzAir | i voli dall'Italia per raggiungere Malaga e Bilbao

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da settembre, la compagnia aerea WizzAir introdurrà sette nuove rotte dall’Italia, con destinazioni che includono Malaga e Bilbao. L’azienda investirà nel mercato italiano con un rafforzamento della presenza a Torino, dove saranno operati due nuovi aeromobili. La scelta riguarda anche l’attivazione di collegamenti con diverse città europee, ampliando così l’offerta di voli e collegamenti dall’aeroporto torinese.

WizzAir ha deciso di investire su Torino: a partire dal prossimo settembre inaugurerà 7 nuove rotte e due aeromobili. L'obiettivo? Trasformare la città in un punto strategico per i collegamenti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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