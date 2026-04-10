Lazio Zaccagni rivede la Coppa Italia

Mattia Zaccagni ha affrontato un anno difficile, iniziato con un intervento chirurgico per la pubalgia e proseguito con diversi infortuni che hanno influenzato le sue prestazioni. La sua stagione si è conclusa senza partecipare al Mondiale in America, lasciando alcuni rimpianti. Ora, l’attaccante si prepara a rivedere la Coppa Italia, un momento importante dopo le sfide e le difficoltà affrontate nel corso dell’anno.

Un anno tormentato per Mattia Zaccagni. Cominciato in estate con l'operazione per sconfiggere la pubalgia, poi qualche infortunio di troppo a penalizzare il suo rendimento con la Lazio fino alla delusione del mondiale americano fallito dalla nazionale italiana. Un colpo duro ma è soprattutto la stagione anonima a tormentare il capitano biancoceleste alle prese con guai fisici e un rendimento complessivo che non sembra quello dei tempi migliori. Però, vuole provare a cambiare la storia, a rialzare la sua squadra attualmente nel limbo della classifica conquistando la finale di Coppa Italia. Già il giorno dell'ultimo problema muscolare aveva fissato col «circoletto rosso» la data del 22 aprile, la semifinale di ritorno contro l'Atalanta in cui la creatura di Sarri va a caccia dell'impresa dopo il pareggio dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lazio, Zaccagni rivede la Coppa Italia Lazio, Zaccagni ci prova per la Coppa ItaliaRisonanza fatta, la lesione alla coscia migliora, crescono le speranze di vedere Zaccagni a Bergamo. Tegola Lazio, c'è lesione per Zaccagni: semifinale di Coppa Italia fortemente a rischioLa bella vittoria di pochi giorni fa contro il Milan ha riportato tante belle notizie in casa Lazio, ma anche una situazione scomoda da gestire:... Lazio batte Milan 1-0 Ai Quarti di Coppa Italia contro il Bologna Temi più discussi: Fantacalcio Lazio | Gila e Zaccagni puntano la Coppa Italia: la situazione; FORMELLO - Lazio, recuperato Patric. Si rivede Pellegrini e Zaccagni...; Corsa all’Europa, si apre un mese cruciale per Lazio e Atalanta; Allenamento Lazio, ottime novità in vista della Viola! Si rivede Patric: le ultime. Zaccagni verso il rientro, cresce ottimismo in casa Lazio: nel mirino la Coppa ItaliaLa sua stagione, finora, non è stata particolarmente fortunata: dopo l’operazione alla pubalgia dell’estate scorsa, il capitano a ottobre era stato fermato da un problema agli adduttori, mentre a ... laziopress.it Lazio, Zaccagni recupera prima del previsto: le ultimeAlle prese con una lesione muscolare a carico della coscia destra, il giocatore classe '95 ha saltato le ultime due partite e potrebbe rientrare prima del previsto. Negli ultimi giorni è aumentato ... fantacalcio.it Dumfries vuole il 'double' con l'Inter: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia" x.com PREFETTO MICHELE CAMPANARO INCONTRA IL POTENZA CALCIO VINCITORE COPPA ITALIA SERIE C 2026: REPORT E FOTO - facebook.com facebook