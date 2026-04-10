Lavoro a Roma calano le assunzioni | resistono ristoranti e imprese di pulizia

A Roma, il numero di nuove assunzioni sta diminuendo, anche se non si parla di un crollo totale. I dati recenti mostrano un trend di calo che dura da alcuni mesi, con alcune aziende come i ristoranti e le imprese di pulizia che tengono meglio rispetto ad altri settori. La situazione sembra stabile, ma il calo delle assunzioni resta una costante negli ultimi tempi.

I numeri sono in calo. Non c’è un tracollo ma il trend negativo, iniziato negli scorsi mesi, continua. È quanto emerge dall’ultimo report del Sistema Informativo Excelsior, uno studio di Unioncamere con la collaborazione della Camera di commercio di Roma. Le aziende di Roma e provincia, ad aprile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lavoro a Roma, calano le assunzioni fino ad aprile: un posto su quattro è a tempo indeterminatoUn calo dei posti di lavoro disponibili rispetto allo stesso periodo del 2025 e un tasso di assunzioni a tempo indeterminato di circa il 25%.

Roma regina dei campi: quasi un agricoltore su due è under 40, ma calano le imprese giovaniliDiminuiscono le imprese ma aumentano i dipendenti mentre i giovani cercano, a fatica, di farsi largo.

Temi più discussi: Istat, il lavoro rallenta. Calano gli occupati e aumentano i disoccupati; Infortuni sul lavoro, i morti calano del 27% in Italia da inizio 2026. I dati Inail; Occupati e disoccupati, i dati sul lavoro diffusi oggi dall'Istat; Bar e ristoranti: nel 2025 consumi a 100 miliardi di euro (+3,7%) ma calano le imprese in Italia.

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La @poliziadistato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione. Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. x.com