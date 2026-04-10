Lavori pubblici 800mila euro per Coreglia

A Coreglia sono stati stanziati circa 800mila euro per interventi di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo. I lavori prevedono il rifacimento degli spogliatoi, la realizzazione di nuovi locali cucina e l’adeguamento dei servizi igienici. La maggior parte delle risorse è già stata finanziata, e i lavori sono in fase di pianificazione o avvio.

COREGLIA Totale rifacimento degli spogliatoi, creazione di locali adibiti a cucina, adeguamento dei servizi igienici, per un investimento, praticamente già totalmente finanziato, di 800mila euro destinati alla riqualificazione del Campo Sportivo di Coreglia capoluogo. Questi i principali interventi descritti alla popolazione, chiamata in assemblea partecipativa nella sede del municipio di Coreglia Antelminelli, come da consolidato costume dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi, con in prima fila i rappresentanti dell’ASD Coreglia 2018 e altri cittadini strettamente legati alla tradizione calcistica locale. L’area oggetto di intervento è inclusa nel Piano Intercomunale di Protezione Civile della Media Valle del Serchio quale area di prima raccolta in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori pubblici 800mila euro per Coreglia Lavori pubblici. Ecco 750mila euro per le frazioniIl rilancio delle frazioni del comune di Coreglia Antelminelli sarà al centro dell’incontro che l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi... Santarcangelo si rifà il look: sarà un anno da 15 milioni di euro di lavori pubbliciDalle nuove ciclabili alle manutenzioni straordinarie di strade e parcheggi, dalle strutture sportive agli edifici scolastici: tutti i più importanti... Temi più discussi: Lavori pubblici 800mila euro per Coreglia; Gubbio Rigenera: 800 mila euro per la Zona industriale di Padule e 10 progetti per le Frazioni (1° Carbonesca); Scuole e più sicurezza, piano da 12milioni a Grottammare. Lavori di stabilità idrogeologica e manutenzione straordinaria delle scogliere; San Martino, i costi per il recupero aumentano. Lavori pubblici 800mila euro per CoregliaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it San Martino, i costi per il recupero aumentanoIl Comune ha previsto ulteriori 800mila euro per completare la grande opera in pieno centro. Preoccupano gli altri cantieri ... ilrestodelcarlino.it Buon pomeriggio, care amiche e cari amici, in questa puntata del nostro consueto focus sulla città, con la giornalista Lucia Grimaldi, abbiamo approfondito i seguenti argomenti: -Villaggio dei Ragazzi -Lavori Pubblici -Doppio Consiglio Comunale in arrivo - facebook.com facebook Conto Termico Dal 13 aprile riapre il Portaltermico (GSE) Riparte la presentazione delle domande dopo l’aggiornamento del sistema. Nell’articolo cosa cambia: lavoripubblici.it/news/conto-ter… x.com