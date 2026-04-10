Lavori in stazione a Novara | modifiche di alcuni percorsi e bus sostitutivi per due domeniche

Durante le giornate di domenica 12 e domenica 19 aprile, alcuni percorsi ferroviari tra Torino e Milano subiranno modifiche a causa di lavori di potenziamento tecnologico nella stazione di Novara. La circolazione dei treni sarà interrotta, e saranno attivati servizi di bus sostitutivi per garantire il collegamento tra le due città. Questi interventi sono finalizzati all’installazione del nuovo apparato centrale computerizzato (ACC).

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento tecnologico. Durante le domeniche del 12 e del 19 aprile la linea ferroviaria Torino-Milano sarà interrotta per consentire attività preparatorie all’installazione del nuovo apparato centrale computerizzato (acc) nella stazione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Lavori sulla ferrovia, stop ai treni per due giorni tra Seveso, Meda e Camnago: i bus sostitutiviIl grosso dei lavori è riservato all’attivazione di un nuovo binario di circolazione, che sarò attivo a partire da lunedì 9 marzo. Temi più discussi: Lavori alla stazione di Cogoleto: tre giorni di stop e modifiche per i treni tra Genova e Savona; Lavori in stazione a Novara: modifiche di alcuni percorsi e bus sostitutivi per due domeniche; Piazza Stazione: in dirittura d'arrivo i lavori di sistemazione degli spazi; Treni, lavori alla stazione di Cogoleto, modifiche e cancellazioni dal 7 al 9 aprile. Lavori. Mobilità alternata in varie stradeCARMIGNANO – Viabilità a senso unico alternato da domani, sabato 11, in diverse strade comunali per l’apertura di alcuni cantieri. La circolazione a senso ... piananotizie.it Iniziano i lavori di riqualificazione della stazione Svt: da martedì si sale e si scende in via MilanoSono ai naastri di partentenza i lavoro di completa riqualificazione della stazione Svt di via Bosco dei Preti a Thiene. Per questo gli studenti delle ... ecovicentino.it Per lavori programmati sulla linea, dalle ore 23:00 dell'11/04/2026 alle ore 06:00 del 12/04/2026 i seguenti treni effettuano fermata a LASTRA A SIGNA anziché SIGNA: * 18328 (SIENA-FIRENZE) * 18339 (FIRENZE-LIVORNO) * 18251 (FIRENZE-PISA) * 1825 x.com LAVORI PUBBLICI Dopo le potature di 600 alberi scatta la seconda fase della manutenzione del verde a Montesilvano I dettagli: https://cityne.ws/Cd0wK - facebook.com facebook