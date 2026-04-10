Sono iniziati i lavori di ristrutturazione nel Padiglione B dell'ospedale Santa Croce di Fano. Le operazioni riguardano interventi di manutenzione e aggiornamento degli spazi destinati a servizi sanitari. La presenza di macchinari e personale medico è stata confermata durante le attività di cantiere. I lavori sono stati programmati in modo da minimizzare i disagi per i pazienti e il personale che operano nella struttura.

Sono iniziati i lavori nel Padiglione B del Ospedale Santa Croce di Fano, dove è in corso un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto e la successiva posa di una nuova pavimentazione in polivinilcloruro (PVC), normalmente utilizzato per le superfici sanitarie. L’operazione è stata avviata dopo verifiche sullo stato di conservazione delle superfici ed è seguita sotto il monitoraggio del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che ha validato il piano di lavoro e supervisiona le diverse fasi del cantiere. Per consentire i lavori è stata predisposta una riorganizzazione temporanea dei servizi, con modifiche ai percorsi interni e alla distribuzione degli ambulatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in ospedale. Interventi al padiglione B

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Sulla #A11, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Lucca est, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire ad Altopascio. #viabiliT x.com