Lavori a Novara | chiuso per due giorni il posteggio di viale Turati

A Novara, i lavori di sistemazione del manto stradale interesseranno viale Turati tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile. Per consentire gli interventi, il posteggio situato nel tratto sarà chiuso in entrambe le giornate. La chiusura temporanea riguarda le aree più danneggiate della strada, mentre il traffico potrebbe essere soggetto a modifiche o deviazioni durante le operazioni di manutenzione.

Lavori in corso a Novara nei prossimi giorni. Attenzione a viale Turati: qui fra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile si svolgeranno i lavori di sistemazione del manto stradale nelle parti più ammalorate. Il parcheggio rimarrà chiuso per due giorni.Lunedì invece, 13 aprile, inizieranno anche i lavori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara, al via i lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso (in parte)Da domani, per quattro fine settimana, viale Manzoni sarà chiuso per i lavori sul cavalcavia Porta Milano.

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Barriera Albertina a norma e idonea per il Comune: «Già spesi 100 mila euro». Ma Expo Risorgimento resta chiusoLa Barriera Albertina è a norma, i lavori sono stati completati e non c’è alcun danno strutturale che impedisca l’apertura di Expo Risorgimento. È quanto ha affermato questa mattina in consiglio comun ... lavocedinovara.com

Per lavori programmati sulla linea, dalle ore 23:00 dell'11/04/2026 alle ore 06:00 del 12/04/2026 i seguenti treni effettuano fermata a LASTRA A SIGNA anziché SIGNA: * 18328 (SIENA-FIRENZE) * 18339 (FIRENZE-LIVORNO) * 18251 (FIRENZE-PISA) * 1825 x.com

LAVORI PUBBLICI Dopo le potature di 600 alberi scatta la seconda fase della manutenzione del verde a Montesilvano I dettagli: https://cityne.ws/Cd0wK - facebook.com facebook