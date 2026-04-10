Cristian Chivu si prepara con entusiasmo alla partita tra Como e Inter, prevista per domenica sera al Sinigaglia. I giocatori Lautaro, Thuram e Bastoni sono tutti disponibili e si allenano regolarmente, portando ottimismo allo staff tecnico. La presenza di questi elementi chiave rappresenta un aspetto positivo in vista della sfida, che potrebbe essere decisiva per le prossime giornate di campionato.

(Adnkronos) – Buone notizie per Cristian Chivu in vista della sfida tra Como e Inter in programma domenica sera al Sinigaglia. Questa mattina si sono regolarmente allenati Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, tutti doloranti dopo la partita con la Roma. Maggiori dubbi aleggiavano sulle condizioni del difensore, uscito dolorante ma tra gli applausi del suo pubblico. Contro il Como, Chivu dovrebbe confermare Akanji a destra, Bastoni a sinistra (e non Carlos Augusto, in caso pronto a sostituirlo) e Acerbi in posizione di centrale, vista l’indisponibilità di Bisseck. Fantacalcio.it per Adnkronos Serie A News 247.... 🔗 Leggi su Seriea24.it

Inter, Chivu sorride a metà: le condizioni di Thuram e BastoniLa squadra nerazzurra prepara il match di campionato con l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan L’Inter riprende gli allenamenti dopo...

LIVE Alle 21 Inter-Arsenal: Chivu ritrova Bastoni e Thuram, c'è Gyokeres dal 1'Sarà il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal.

INTER, CHIVU IL CAMPIONATO UNA MARATONA COMPETITIVI FINO A MAGGIO! #inter #chivu #seriea #news

Temi più discussi: Lautaro, Thuram e Bastoni: Chivu sorride e li ritrova tutti; Buone notizie per Chivu verso Como-Inter: Bastoni, Lautaro e Thuram ci saranno; Inter, come stanno Lautaro, Thuram e Bastoni? La situazione in vista del Como; Inter, Chivu può sorridere: Lautaro, Thuram e Bastoni sono a disposizione per il Como!.

Como-Inter: le novità su Thuram, Bastoni e Lautaro MartinezArrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Thuram, Bastoni e Lautaro Martinez dopo la sfida della 31^ giornata contro la ... fantamaster.it

Lautaro, Thuram e Bastoni: Chivu sorride e li ritrova tutti(Adnkronos) – Buone notizie per Cristian Chivu in vista della sfida tra Como e Inter in programma domenica sera al Sinigaglia. Questa mattina si sono regolarmente allenati Alessandro Bastoni, Marcus ... pianetagenoa1893.net

10 gol in campionato. Terzo nella classifica marcatori dietro Lautaro e Douvikas. Un bel risultato sicuramente. Come Ah già, con un girone in meno. Sì, 10 gol in 12 partite. Tripletta questa sera contro il Pisa. Pensate, la prima tripletta di un calciatore di Serie - facebook.com facebook

Anche senza Lautaro urge lo scatto in riva al Lago L’editoriale della notte x.com