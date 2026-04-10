Nelle ultime ore, Pavel Durov ed Elon Musk hanno pubblicato due post sui rispettivi account di X, esprimendo un attacco contro WhatsApp. I messaggi hanno attirato l’attenzione di milioni di utenti e rappresentano una presa di posizione congiunta tra i due. La discussione riguarda le critique rivolte alla popolare applicazione di messaggistica, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle dichiarazioni specifiche fatte dai due protagonisti.

Pavel Durov e Elon Musk si schierano apertamente contro WhatsApp. Un attacco congiunto partito nelle ultime ore con due diversi post pubblicati sui rispettivi account di X, che hanno immediatamente attirato l’attenzione di milioni di utenti. Due pesi massimi della Tech Economy, Durov, imprenditore russo con cittadinanza francese, è il fondatore del social network russo VK e di Telegram, l’app di messaggistica istantanea diretta rivale di WhatsApp, e Musk, che non necessità di presentazioni e che già a gennaio aveva affidato a un post di X le sue perplessità sulla sicurezza di WhatsApp e di Signal, altra app di messaggistica, invitando i suoi follower a utilizzare invece X Chat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'attacco congiunto di Durov e Musk contro WhatsApp: cosa c'è dietro

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